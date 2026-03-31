FirenzeViola

Viola stamattina in campo. Ancora a parte Dodo, Fortini e Mandragora: obiettivo Verona

Viola stamattina in campo. Ancora a parte Dodo, Fortini e Mandragora: obiettivo VeronaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:26Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Seduta di allenamento mattutina per la Fiorentina, che dopo i due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli oggi è tornata al Viola Park per allenarsi in vista della sfida di campionato contro il Verona. In attesa del rientro dei sei nazionali (il gruppo sarà al completo solo tra giovedì e venerdì), continuano ad allenarsi a parte i tre acciaccati già noti, ovvero Rolando Mandragora (alle prese con un problema al polpaccio), Niccolò Fortini (ko da due settimane per problemi alla schiena) e Dodo, vittima di un problema ai flessori durante la seduta di sabato che tuttavia non ha generato lesioni.

Tutti e tre proveranno a recuperare per la sfida di sabato contro l'Hellas.