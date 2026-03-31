FirenzeViola
Viola stamattina in campo. Ancora a parte Dodo, Fortini e Mandragora: obiettivo Verona
FirenzeViola.it
Seduta di allenamento mattutina per la Fiorentina, che dopo i due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli oggi è tornata al Viola Park per allenarsi in vista della sfida di campionato contro il Verona. In attesa del rientro dei sei nazionali (il gruppo sarà al completo solo tra giovedì e venerdì), continuano ad allenarsi a parte i tre acciaccati già noti, ovvero Rolando Mandragora (alle prese con un problema al polpaccio), Niccolò Fortini (ko da due settimane per problemi alla schiena) e Dodo, vittima di un problema ai flessori durante la seduta di sabato che tuttavia non ha generato lesioni.
Tutti e tre proveranno a recuperare per la sfida di sabato contro l'Hellas.
Pubblicità
Primo Piano
Veleni da evitare su Kean, questa stagione folle ha travolto tutti. Da De Gea impaurito al capitano che aveva perso la trebisonda: un miracolo che la squadra si sia ripresa. E occhio ai giudizi definitivi sui giovani: Comuzzo e Fortini ingiudicabilidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Veleni da evitare su Kean, questa stagione folle ha travolto tutti. Da De Gea impaurito al capitano che aveva perso la trebisonda: un miracolo che la squadra si sia ripresa. E occhio ai giudizi definitivi sui giovani: Comuzzo e Fortini ingiudicabili
3 Rinnovo di Dodo in stallo, il CorFio: "Paratici riallaccia i contatti ma la trattativa resta difficile"
Copertina
Mario TeneraniKean pronto a trascinare l’Italia. Fagioli va protetto, Firenze lo ha capito. Vanoli lavori in pace poi a giugno si vedrà. Verona e Lecce tappe capitali per la salvezza
Tommaso LoretoIl successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com