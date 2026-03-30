RFV De Sinopoli (ATF): "Biglietti Londra: richiesta molto superiore a disponibilità"

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Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola amore mio, per fare il punto sui biglietti messi in vendita per la partita di Conference League contro il Crystal Palace e non solo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

De Sinopoli, come siamo messi con i biglietti? Sono davvero 1.500 a disposizione oppure meno? Come funziona?

"Al momento sono un po’ meno. Da una parte siamo messi male, ma dall’altra anche bene, perché c’è grande interesse per questa Coppa. La destinazione è Londra e, dopo trasferte come quella di Cipro, si sono riaccese passioni e voglia di seguire la squadra. La richiesta è molto superiore alla disponibilità. Molti tifosi hanno già acquistato il volo senza avere certezze sul biglietto. La vendita è stata impostata su un criterio meritocratico: chi ha seguito la squadra in Europa quest’anno è avvantaggiato. Non c’erano alternative, anche perché i biglietti sono circa un terzo rispetto alla richiesta."

La vendita è stata aperta ieri mattina?

"No, è scaglionata. Il sistema riconosce chi ha partecipato alle trasferte europee ed è divisa in step: si parte da chi ha fatto almeno 3 su 6 trasferte, poi si scende a scalare. I biglietti rimasti vengono messi a disposizione successivamente. Credo che si esauriranno nel giro di poche ore."

Quindi non sono sufficienti per tutti?

"No, assolutamente. Considerando il numero di tifosi che hanno seguito la Fiorentina in Europa quest’anno, non bastano. Però non è colpa di nessuno: lo stadio è piccolo e anche noi siamo abituati a capienze ridotte, quindi bisogna adattarsi."

Per la trasferta serve il visto ETA?

"Sì, serve il passaporto e bisogna richiedere il visto. Chi non ha il passaporto non può accedere alla vendita. Nelle ultime trasferte europee è stato necessario inserire anche il numero del documento. Ricordiamo che l’Inghilterra non fa più parte dell’Unione Europea dopo la Brexit: il visto si fa online, costa circa 20 euro ed è obbligatorio, legato al passaporto."

Quanto costa esattamente?

"L’ho fatto recentemente: costa circa 19-20 euro. È una spesa sostenibile e ha validità di circa un anno e mezzo, quindi può essere utile anche per viaggi futuri."

A Verona quanti tifosi potranno andare?

"La trasferta è chiusa e al momento non ci sono aperture. Non sappiamo se ci saranno eccezioni come accaduto in altre occasioni. Qualche tifoso ci sarà comunque, perché la Fiorentina ha sostenitori in tutta Italia, ma non quelli residenti nella provincia di Firenze."

Anche considerando i rapporti tra tifoserie?

"Sì, ma le autorità di Verona non potevano andare contro i provvedimenti e le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati. L’esito era inevitabile."

Quanti tifosi seguiranno la Fiorentina a Londra?

"Bisogna vedere quanti partiranno anche senza biglietto, magari per vedere la partita nei pub. Io penso che almeno un paio di migliaia di persone partiranno comunque."