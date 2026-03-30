Dini su Gudmundsson: "L'unico che quando tira in porta ha buone chances di segnare"
Giulio Dini, avvocato e voce di Radio FirenzeViola durante il programma settimanale di "Scanner", è intervenuto oggi in diretta sulle nostre frequenze nel corso di "Garrisca al Vento". Queste alcune considerazioni, a partire dal rendimento di Gudmundsson: "È un ragazzo troppo discontinuo, troppo poco coinvolto nel calcio della squadra. Ma resta l'unico che calcia in porta con buone probabilità di prendere lo specchio e anche segnare, il che lo distingue dagli altri. Per questo, se c'è modo di cullarlo, lo farei: è una dote a cui rinuncerei mal volentieri".
Però è lontano da quello di Genova.
"Ci sono calciatori che hanno bisogno del bastone oltre che della carota. Nella Nazionale islandese lo conoscono bene e si vede che il giocatore risponde a delle sollecitazioni. Questa Fiorentina non ha solo lui che si "svaga" per il campo. Poi, se la Fiorentina si salva, sarà giusto interrogarsi sul futuro di Gudmundsson per l'anno prossimo".
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