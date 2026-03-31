Verso Crystal Palace-Fiorentina, concessi 1500 biglietti: il tifo viola ne chiede di più

vedi letture

Dopo Pasqua, giovedì 9 aprile, la Fiorentina sarà a Londra per la gara di Conference in casa del Crystal Palace. Proprio ieri ha preso il via la vendita dei biglietti. I tagliandi concessi sono circa 1.500 al prezzo di 21,50 euro e la vendita prevede più fasi, la prima delle quali riservata ai tifosi viola che hanno fatto già da due a 6 trasferte europee; da domani potranno acquistare i biglietti rimanenti anche gli abbonati viola con almeno 1 trasferta europea; dal 2 aprile anche abbonati senza trasferte e infine dal 3 al 7 ci sarà la vendita libera per i possessori di Inviola Premium Card.

Un numero che non soddisferà le tante richieste così come, d’altronde, quelle dei tifosi inglesi al Franchi (di poco sopra ai mille). In molti dopo il sorteggio avevano già prenotato l’aereo mentre chi riuscirà ad accaparrarsi il biglietto dovrà essere provvisto del visto per l’Inghilterra essendo paese uscito dalla comunità europea: le organizzazioni del tifo hanno richiesto l’invio di ulteriori tagliandi.