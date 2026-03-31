De Zerbi sempre più vicino al Tottenham: previsto un ingaggio da 12 milioni all'anno
Secondo le ultime informazioni riportate da TuttoSport la scelta sul futuro di Roberto De Zerbi ormai è presa. Tra gli Spurs e il tecnico italiano è già tutto concordato: contratto di 5 anni (fino al 2031). Con un ingaggio da far girare la testa, 12 milioni di euro a stagione. Sono ore di attesa per assistere all'annuncio ufficiale.
Nelle prossime infatti l'ex allenatore del Marsiglia, accostato anche alla Fiorentina, e il Tottenham completeranno insieme l'iter di strutturazione dello staff tecnico, per stringersi la mano e dare inizio ad un matrimonio. De Zerbi dovrebbe apportare qualche cambiamento, a partire dal ruolo di assistente. L'allenatore bresciano sta cercando di strappare il sì di Alessandro Nesta per farlo entrare nel suo staff.
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