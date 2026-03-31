Il Crystal Palace annuncia: sold-out al Selhurst Park contro la Fiorentina

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Attraverso il suo sito ufficiale, il Crystal Palace ha comunicato che per la sfida di settimana prossima tra Crystal Palace e Fiorentina è stato già raggiunto il sold-out. Di seguito il comunicato del club inglese:

I biglietti per la partita d'andata dei quarti di finale di UEFA Conference League contro l'ACF Fiorentina, che si giocherà a Selhurst Park, sono esauriti. Sconfiggendo l'AEK Larnaca negli ottavi di finale, le Aquile sono diventate la prima squadra inglese a raggiungere i quarti di finale di una grande competizione UEFA al suo debutto europeo dal 1979. L'avventura continua ora contro la Fiorentina, squadra di Serie A che ha raggiunto due delle quattro finali di UEFA Conference League. Il Crystal Palace potrà quindi contare sul supporto di tutti i tifosi del sud di Londra giovedì 9 aprile (calcio d'inizio alle 20:00 BST) per una serata storica sotto i riflettori di Selhurst Park. Ulteriori informazioni sulla partita di ritorno a Firenze, in programma giovedì 16 aprile, saranno disponibili a breve. Per i nostri tifosi è disponibile un volo charter, a seguito del successo delle trasferte a Strasburgo e Mostar.

Un numero limitato di biglietti potrebbe essere reso disponibile alle ore 13:00 di venerdì 3 aprile, una volta evase le richieste in corso. Ulteriori biglietti potrebbero essere resi disponibili o restituiti dai tifosi prima della partita. Come previsto dal piano di vendita originale, questi biglietti aggiuntivi saranno disponibili per tutti gli abbonati e i soci, che potranno acquistarne quattro a persona (oppure due o tre biglietti aggiuntivi se già acquistati, fino a un massimo di quattro a persona).