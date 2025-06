RFV Oreste Cinquini: "Vi racconto il 'mio' Pioli, mai sopra le righe e tecnico abile"

Oreste Cinquini, ex dirigente viola, ha parlato a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola per commentare il possibile ritorno di Pioli alla Fiorentina: "Ho avuto la fortuna di avere Stefano alla Fiorentina anche quell'anno che ebbe un brutto infortunio. Poi è andato al Parma anche se non è stato un grande anno per lui".

Di Pioli allenatore cosa pensa?

"Lui è un mio figlioccio, vorrei avere un figlio come lui. Ed è anche un buonissimo allenatore. Vincere un campionato non è da tutti. E poi ha un pedigree di livello internazionale".

Riaprirebbe alle tante anime di Firenze.

"E' un fiorentino d'adozione. Ovunque abbia lavorato è stato apprezzato come uomo. Non ricordo una volta in cui è andato sopra le righe, credo che se la Fiorentina lo comprasse si aggiudicherebbe una persona capace di aiutare la squadra a crescere".

