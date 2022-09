NOVELLINO A RFV: "DIAMO TEMPO AD IKONE. CON IL BOLOGNA PARTITA DI CARATTERE, SOTTIL..."

Walter Novellino, ex calciatore ed oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola di molte tematiche riguardanti la Fiorentina.

Su Italiano...

"Italiano mi piace moltissimo, ha carattere proprio come me. Merita piazze importanti come la Fiorentina, adesso la Conference sarà un test importantissimo".

Su Babacar...

"Babacar va trattato in modo diverso dagli altri, va coccolato sempre. Ha bisogno di sentirsi partecipe ad un progetto per rendere al massimo".

Su Ikone...

"Ad Ikone va dato un po' di tempo, in questo momento la preparazione è diversa perchè il campionato inizia subito. Lui ha tantissime qualità".

Sul campionato...

"Il campionato sarà molto equilibrato, l squadre più interessanti sono Napoli e Roma ma vanno ancora ad intermittenza. Io credo che alla fine la qualità paga sempre".

Su Sottil...

"Sottil salta molto l'uomo e ha tanta qualità ma deve migliorare nelle scelte, è ancora giovane".

Come sarà la partita contro il Bologna?

"Troverà contro una squadra con molte motivazioni, in questi casi di solito c'è sempre una scossa. Italiano pero credo che possa studiare bene la partita, che sarà soprattutto caratteriale.