RFV Colonnese: "Vanoli potrebbe fare la difesa a tre, sarebbe giusto"

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L'ex difensore Francesco Colonnese ha parlato a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola, della sfida tra Fiorentina e Npoli: "Sarà una partita alla pari. La Fiorentina ha cambiato marcia con l'avvento di Vanoli e ha ottenuto due vittorie molto importanti. È una squadra motivata, nuova, che sta giocando un ottimo calcio. Sarà quindi una partita equilibrata, nella quale il Napoli dovrà cercare di fare una gara importante, perché non troverà la Fiorentina di dieci o quindici giorni fa. Non è più la Fiorentina di Grosso, ma quella di Vanoli, che adesso ha un'altra anima e un altro spirito.

Da grande ex difensore, che cosa pensa del reparto arretrato della Fiorentina?

"Il calcio è incredibile. Quest'anno la Fiorentina sembrava dovesse partire molto forte: all'inizio era una squadra che sembrava essersi rinforzata moltissimo e aveva fatto acquisti importanti anche in difesa. Eppure, nelle prime tre giornate, questo reparto era in grande difficoltà. Adesso, invece, ha trovato maggiore solidità. Non so come sia possibile cambiare così rapidamente la testa dei giocatori, ma nel calcio succede. È successo a tutti, è successo anche a me".

Secondo lei la Fiorentina è affidabile dal punto di vista difensivo anche sugli esterni?

"Penso che Vanoli tenga molto alla difesa a quattro, ma potrebbe anche partire da una difesa a tre per poi trasformarla in una linea a quattro. Potrebbe giocare con un centrale in più che si sposta sulla sinistra, perché ha capito che, sulla fascia sinistra, Viery che viene da un calcio diverso ha ancora bisogno di crescere e maturare. Per questo motivo potrebbe esserci una copertura diversa su quel lato e potrebbe essere una soluzione intelligente. Vanoli parte sempre dal fatto di aver costruito la propria carriera giocando con una difesa a tre, quindi guarda molto alla solidità difensiva. Per questo, potrei vedere questa soluzione come una scelta giusta".

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