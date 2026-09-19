Lutto nel calcio italiano: è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni

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Sono ore di lutto per tutto il calcio italiano: si è spento infatti un gigante come Sandro Mazzola, all'età di 83 anni. Figlio di Valentino (capitano del Grande Torino), Mazzola è stato una leggenda dell'Inter (con cui ha vinto svariati titoli) e della Nazionale Italiana, con la quale divenne Campione d'Europa nel 1968.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di FirenzeViola e Radio FirenzeViola.