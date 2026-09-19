Palladino, l'esordio col Bologna attorno a Piccoli: lo vuole in formato Kean

vedi letture

Raffaele Palladino vuole costruire il suo Bologna anche attraverso Roberto Piccoli, confermato al centro dell’attacco nonostante il ritorno ormai vicino di Artem Dovbyk. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico ha subito mostrato grande fiducia nell’ex Lecce e ora vuole trasformarlo in un centravanti completo, capace di essere riferimento per la squadra ma anche di attaccare la profondità e riempire l’area. Un lavoro che richiama da vicino quello già svolto da Palladino con Moise Kean, quando l’attaccante vestiva la maglia della Fiorentina.

Il parallelismo è particolarmente significativo: Palladino e Kean sono entrambi ex viola, così come lo è stato lo stesso tecnico, e ora l’allenatore sembra voler riproporre a Piccoli alcuni dei movimenti già richiesti a Kean. L’idea è alternare gioco incontro e attacco dello spazio, sfruttando fisicità e capacità di fare da sponda senza rinunciare alla profondità. Piccoli ha segnato un solo gol nelle prime quattro gare da titolare, contro il Sassuolo, e il compito di Palladino sarà anche quello di aumentare il suo coinvolgimento per trasformare la presenza in area in occasioni e, soprattutto, in reti.