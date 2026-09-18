Calamai: "Fiorentina in crescita, non firmerei per un pari contro il Napoli"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola nel suo consueto Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina e della gara dei viola contro il Napoli in programma domenica al Franchi: "Non so se siamo coinvolti in un momento di euforia totale. Sono bastate due vittorie contro Venezia e Pisa per riportare entusiasmo. Si arriva alla sfida col Napoli con una sensazione particolare, ovvero che la Fiorentina possa giocarsela alla grande contro una squadra partita con il ruolo di anti-Inter.

Ma se parli dell'attacco viola, con Mastantuono e tutti gli altri, capisci il valore della squadra. Cavalcando quest'onda ti dico che non firmerei per un pareggio col Napoli".