M. Orlando: "Ho delle buone sensazioni per domenica, vi spiego"
Queste le considerazioni dell'ex Fiorentina, Massimo Orlando, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola sulla sfida di domenica col Napoli: “Ho delle sensazioni buone, perché la Fiorentina arriva da due vittorie, che a volte servono a sistemare tante cose. Vanoli ha preso una squadra che era a pezzi e ha lavorato bene sulla testa dei giocatori. Quella col Napoli sarà una partita tosta, ma questa Viola può mettere in difficoltà la formazione di Allegri. Venire a Firenze adesso non è per niente facile, dunque un risultato positivo permetterebbe a Vanoli di affrontare questa sosta lavorando sugli aspetti da migliorare”.
Il Napoli farà qualche mossa a sorpresa?
“Non so, magari potrà mettere in campo dall’inizio Favasuli che ha la spensieratezza del ragazzo giovane. È calabrese, ha tanta fame. Quando hai fame è una gran bella cosa. In generale mi aspetto grandi cose, penso che Allegri proverà a fare la partita perché se rimane basso e lascia spazio alla Fiorentina, quest’ultima ha qualità. Oltretutto il Napoli ha l’obiettivo di lottare almeno per il quarto posto, dovessero pareggiare vanno a meno 8 dalla prima… dopo quattro giornate sono tante”.
Allegri firmerebbe per un pareggio?
“Per me no, non se lo può permettere. Non firmerebbe mai".
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