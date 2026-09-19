Croci non basta: la Fiorentina Primavera pareggia a Lecce

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Ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale per la Fiorentina Primavera. Al Deghi Center di San Pietro in Lama i viola di Aurelio Andreazzoli pareggiano 1-1 contro il Lecce nella quinta giornata di Primavera 1 e restano in fondo alla classifica con appena tre punti raccolti. A sbloccare il match è Croci al 17', bravo a finalizzare di prima intenzione un assist dalla destra di Angeloni e a battere Penev con una conclusione incrociata sul secondo palo.

Dopo aver chiuso avanti il primo tempo, la Fiorentina viene raggiunta al 65' dalla rete di Esposito, che approfitta di una mischia nata dopo una respinta di Fei. Nel finale i viola hanno l'occasione per tornare in vantaggio con Jallow, che si fa ipnotizzare da Penev a tu per tu con il portiere salentino, mentre dall'altra parte il Lecce sfiora il colpo grosso con la punizione di Milojevic che si stampa sulla traversa all'87'. Al triplice fischio è 1-1.