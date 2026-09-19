Viery per bilanciare la difesa, Njie ancora a sinistra: le scelte di formazione

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Fiorentina e Napoli arrivano alla sfida del Franchi, in programma domani alle 12.30, con situazioni molto diverse. Come riferisce stamani il Corriere Fiorentino, Paolo Vanoli può contare su un organico praticamente al completo, mentre Massimiliano Allegri deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Il tecnico viola dovrebbe dare continuità alla formazione che ha ottenuto le vittorie contro Venezia e Pisa, anche se restano alcuni dubbi legati ai singoli. Uno dei principali riguarda Atta, il cui eventuale impiego dal primo minuto potrebbe cambiare gli equilibri del centrocampo e lasciare Oulai inizialmente in panchina. Fagioli è invece destinato a tornare titolare, con Ndour favorito per completare la mediana.

Qualche novità potrebbe esserci anche in difesa, dove Dragusin è recuperato e dovrebbe affiancare Ranieri, mentre Jimenez parte davanti a Joao Mario sulla destra. A sinistra Vanoli valuta la soluzione Viery, con l'obiettivo di mantenere maggiore equilibrio. In attacco resta il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, anche se i tre gol consecutivi dell'argentino sembrano averlo portato davanti al portoghese nelle gerarchie. Conferme attese anche per Mastantuono e Njie sulle fasce, mentre Gonçalves e Gnonto dovrebbero partire dalla panchina. Il portoghese, in particolare, viene gestito con cautela e dovrebbe raggiungere la condizione migliore dopo la sosta.