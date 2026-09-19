FirenzeViola La Fiorentina e Vanoli contro i precedenti e la bestia nera Napoli: l'appoggio del Franchi per sfatare un tabù che dura da otto anni

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L'ultima vittoria viola al Franchi contro gli azzurri risale al 2018. Domani De Gea e compagni provano a riscrivere le statistiche

Dov'eravate il 29 aprile 2018? In molti forse se lo ricorderanno collegando quella data alla partita di quel giorno, Fiorentina-Napoli, la Viola di Stefano Pioli contro gli azzurri di Maurizio Sarri, alla rincorsa del sogno Scudetto; è QUELLA partita, quella dell'espulsione di Koulibaly, della tripletta del Cholito Simeone, dello Scudetto perso in albergo, secondo quanto disse Sarri. Una delusione generazionale per il popolo partenopeo, che però da allora è venuto a Firenze principalmente per far razzia: quello rimane infatti l'ultimo Fiorentina-Napoli vinto dai viola, che nelle recenti diciotto sfide di campionato giocate al Franchi hanno a referto un successo (il suddetto appunto), 7 pareggi e 9 sconfitte, con un aggregato complessivo di 10-3 nelle ultime tre sfide con Spalletti e Conte.

I precedenti

La Fiorentina scende in campo anche contro i precedenti, con la necessità di invertire un trend chiaro: l'ultimo incrocio a Campo di Marte, 13 settembre 2025, 1-3 per il Napoli, sancì forse l'inizio della fine - di sicuro del Pioli bis, col tecnico ex Milan che decise di compiere un harakiri tattico utilizzando il 40enne Edin Dzeko come marcatore a tutto campo di Lobotka, risultato una Caporetto tecnica e tattica -. Insomma, dai capolavori di Insigne e Mertens alle gare più recenti, il Napoli è stato quasi sempre bestia nera delle varie 'Fiorentine'.

La spinta del Franchi

Per sfatare il tabù Napoli i viola potranno contare su un Franchi sold out, o almeno per quanto possibile: 22mila biglietti venduti (inclusi gli abbonamenti) per un record stagionale, ricordando che parte dello stadio rimane inagibile per i lavori di ristrutturazione del Franchi. L'obiettivo di Vanoli, come ha detto lui stesso, è quello di riconquistare il prima possibile il popolo viola. A giudicare dai due post-partita, Venezia e in Coppa Italia col Pisa, quando rispettivamente dal curvino ospiti del Penzo e dalla Fiesole sono arrivati applausi convinti e un coro che non si sentiva da tempo immemore, "Vi vogliamo così", la missione sembra ben indirizzata.

Lo spauracchio Max

Se poi De Gea e compagni dovessero far risultato anche contro lo spauracchio Napoli, che ne porta con se un altro: Massimiliano Allegri, mefistofelico toscanaccio che pare sempre un paio di pagine addietro rispetto al gran librone del calcio ma riesce comunque sempre a manovrare occultamente schiere di adepti che cercano di plasmare la realtà a sua immagine e somiglianza. Il suo Napoli è ultimo nella classifica del Ppda, il valore che indica l'attitudine al pressing di una squadra, continua a giocare un calcio totalmente speculativo e individualistico nonostante intorno a lui qualsiasi altra squadra si stia attrezzando con altri mezzi; occhio però a non sottovalutare il vecchio stregone livornese, che negli ultimi sei precedenti contro i viola ha racimolato 4 vittorie e due pareggi; l'ultima sconfitta per Max dal Gabbione risale al 21 maggio 2022, sempre al Franchi, Fiorentina-Juventus, ultima di campionato con vittoria gigliata per 2-0 e conseguente ritorno in Europa, Conference.