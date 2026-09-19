Napoli, parla Allegri: "A Firenze una delle gare cruciali di questa stagione. Anguissa sarà convocato"

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Giornata di vigilia anche per il Napoli e quest'oggi torna a parlare Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli ha presentato la gara sul campo della Fiorentina di Vanoli, in programma domani al Franchi alle 12.30. Il tecnico del Napoli dalle 15.00 risponderà alle domande della stampa nella sala conference del centro tecnico di Castel Volturno.

Ci dà aggiornamenti sulle condizioni del gruppo? Per De Bruyne sarebbe la terza da titolare in 12 giorni, è una gestione calcolata?

"Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissa che ha fatto differenziato tutta la settimana, ma stamattina s'è inserito con la squadra, ha fatto allenamento e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, ha iniziato dopo per il Mondiale, ma domani credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita... ma stiamo crescendo di condizione, è l'ultima di questo mini-ciclo di 5 gare, bisognerà essere bravi, conosciamo l'importanza della partita per chiudere bene e poi riprenderemo tra 21 con tutti a disposizione ed una migliore condizione".

In termini percentuali a che punto è il Napoli affinché sia la tua squadra?

"In percentuale faccio fatica e casino, ma stiamo crescendo, la vittoria col Bologna ci ha fatto bene, domani sappiamo che è una gara difficile, la Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa e la ritroveremo noi, ha ottima tecnica, velocità sugli esterni, due attaccanti centrali diversi ma due centravanti di ruolo ed a Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci ad ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica".

Neres a che punto è? Aumenterà il minutaggio?

"Sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Ma anche Beukema, Badiashile, almeno per quello che vedo, speriamo di veder bene, ma stiamo crescendo, poi c'è la partita che è quella che conta, pensiamo a questa e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre".

Vergara ha ottenuto la prima convocazione in nazionale, come lo vede?

"Siamo molto contenti, la società deve essere contenta di averlo in nazionale, è un giocatore che s'è messo in evidenza l'anno scorso, sta crescendo ancora sul punto di vista tecnico e tattico, anche Favasuli con l'Under 21 ed è motivo di orgoglio per la società".

Come si gestisce Favasuli?

"Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica... alla fine tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno, come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità non devono essere loro ma dei più anziani che guidano la squadra, loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri, poi hanno qualità fisiche e tecniche, ma vale per tutti".