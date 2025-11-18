RFV Nicoletti: "Lo stato del Franchi è una distrazione di massa che usa la dirigenza"

Ospite come ogni martedì di Garrisca al Vento, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, l'ex dirigente Costantino Nicoletti ha parlato così della questione stadio Franchi: "Commisso quando è arrivato aveva un obiettivo: patrimonializzare al massimo. Sulla questione stadio lui voleva fare sia lo stadio che il training center, per arrivare al suo obiettivo: vendere la Fiorentina a un miliardo di dollari. Questa cifra sarebbe venuta fuori dal club in sé, poi dalla ricapitalizzazione, ci metti il fatturato, il parco giocatori e gli asset strutturali. Cosa c'è di meglio dello stadio nuovo quindi?



Questo è quello che so io. Però stacchiamo questo tema dai risultati. La Fiorentina è ultima in classifica.

Basta con questa distrazione di massa del Franchi. La verità è che sia la società che la politica non si sono mai trovati su questo argomento. L'idillio è durato sei mesi, poi ci son stati solo problemi. Se il privato vuole investire, investe, come hanno fatto a Bergamo, Milano, Udine e Torino. Rimane il fatto che mi sono stancato di questa distrazione di massa. Perché la Fiorentina oggi non riempie neanche i 20mila posti a disposizione oggi".