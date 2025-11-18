RFV Bongiorni: "Sono preoccupato per la Fiorentina. Manca un uomo forte in società"

Antonio Bongiorni, storico osservatore e scopritore, ha commentato così a Radio FirenzeViola la situazione della Fiorentina: "Peggio di così non può andare. Tante volte ho cercato di spiegarmi cosa succede a Firenze, dove si è contestato per anni Italiano, poi Palladino. Per la situazione di oggi dico che tanti giocatori a Firenze non riescono a rendere. E quelli che c'erano l'anno scorso non riescono a ripetersi. Kean su tutti, ma anche gli altri. Può essere solo colpa degli allenatori? Serve una figura all'interno della società in grado di prendere in mano la situazione. C'è un vuoto tecnico che doveva essere riempito da Pioli, che però è fallito. Per questo c'è da aver paura in questo momento. Dal punto di vista tecnico Vanoli non mi spaventa, ma serve una gestione societaria e un profilo in grado di farla.

La Fiorentina ha bisogno di un uomo forte. Barone non lo era a livello tecnico, ma si faceva sentire. Ultimamente poi io credo che la Fiorentina debba trovare un fattore a livello di scouting internazionale. Io ci potevo lavorare anni fa quando a Firenze c'era Ottavio Bianchi, poi rimasi all'Atalanta. Qui ci si fida solo dei procuratori".