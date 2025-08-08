RFV Niccolò Pontello: "Farei un sacrificio per Piccoli: con lui la Fiorentina sarebbe completa"

L'ex dirigente viola Niccolò Pontello ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio", parlando così di come migliorerebbe la Fiorentina: "Sarebbe necessario puntare a trovare un altro centravanti che sia disponibile a giocare meno e che sappia sostituire Kean perché ritengo che vista la partita contro il Nottingham, con la difesa che ha fatto molto bene con Pongracic molto alto, e che Fagioli fa sempre più progressi nel ruolo di regista, se si potenzia la linea offensiva saremmo apposto così: per il resto farei poco altro. Tutto questo se non ci sono uscite ovviamente".

Anche a centrocampo la Fiorentina va bene?

"Mi aspettavo un regista importante, ma se l'allenatore dà a Fagioli questo ruolo dobbiamo fidarci di lui. Se poi l'allenatore ha altre idee non lo so. Se poi Mandragora dovesse partire il discorso è un altro, ma altrimenti prenderei una punta e basta. Spero di essere smentito quando dico che Dzeko non potrà giocare tutte le partite, anche se ha una capacità incredibile nel servire i palloni di prima. Mi auguro che Gudmundsson possa crescere".

Pongracic, Comuzzo, Ranieri: è questa la difesa titolare?

"Si, credo di si. Anche perché una panchina con Pablo Mari, Viti e anche Kospo non è niente male. In più anche Kouadio mi ha stupito in queste amichevoli".

Pinamonti o Sanabria come vice Kean?

"Sanabria assolutamente no, Pinamonti invece la porta la vede. Non ha mai fatto l'ultimo salto, però magari in un altro contesto potrebbe fare bene. A me piacerebbe uno come Piccoli, un sacrificio lo farei per uno come lui. Vero anche che non credo che Pioli vorrà sempre giocare con Gud, Dzeko e Kean davanti, anche perché è un modulo che richiede tanta attenzione, e non credo che Pioli abbia esclcuso a priori di giocare con un centrocampo a tre".

Previsione per la Champions?

"Sicuramente è dura per la Fiorentina, ma il fatto che venga pronunciata così' tanto fa sperare e la convinzione aiuta. Quando la squadra lo dice vuol dire che anche quelli che sono arrivati si sono resi conto che c'è un ambiente positivo in tutti i sensi e che c'è un'unità di intenti complessiva sul fatto che l'asticella va alzata. Porsi questo obiettivo è solo positivo".

Comuzzo, bisogna star tranquilli?

"Assolutamente tranquilli, per me rimarranno tutti: anche Dodo. Comuzzo ha detto chiaramente che non si muove. Credo che l'unico che potrà davvero andar via è Mandragora, per il quale la Fiorentina potrà prendere non più di 8 milioni. Per me Mandragora ha qualità ma alla fine la personalità l'ha tirata fuori solo quest'anno".

