Kean salta la Champions, improbabile la presenza contro la Fiorentina

Kean salta la Champions, improbabile la presenza contro la FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Moise Kean sta ancora male e salterà la trasferta di Champions League del Como con le probabilità che possa esserci contro la Fiorentina domenica prossima ridotte ormai al lumicino. L'ex attaccante viola è ancora alle prese con l'infortunio patito in Nazionale e non si è allenato con il gruppo agli ordini di Fabregas neanche stamani, nella rifinitura della partita contro il Feyenoord in programma domani, riporta TMW. Per il Como partenza verso l'Olanda nelle prossime ore, con la conferenza stampa di Fabregas e di un giocatore prevista per le ore 18.30. Il tutto senza Kean che rischia di dover restare ai box ancora per qualche settimana.