Kean salta la Champions, improbabile la presenza contro la Fiorentina
FirenzeViola.it
Moise Kean sta ancora male e salterà la trasferta di Champions League del Como con le probabilità che possa esserci contro la Fiorentina domenica prossima ridotte ormai al lumicino. L'ex attaccante viola è ancora alle prese con l'infortunio patito in Nazionale e non si è allenato con il gruppo agli ordini di Fabregas neanche stamani, nella rifinitura della partita contro il Feyenoord in programma domani, riporta TMW. Per il Como partenza verso l'Olanda nelle prossime ore, con la conferenza stampa di Fabregas e di un giocatore prevista per le ore 18.30. Il tutto senza Kean che rischia di dover restare ai box ancora per qualche settimana.
Pubblicità
Primo Piano
Cassano ancora contro Fagioli: "È mono passo, e non ha verticalità. Se è lui il futuro dell'Italia siamo a zero"
Evitare la sindrome di Paperino e le parole inaccettabili. Vanoli battezzi un centravanti e decida il ruolo di Oulai. E i talenti? A Genova ho visto più presunzione che partecipazione. Ora ciclo di ferro, ma…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Evitare la sindrome di Paperino e le parole inaccettabili. Vanoli battezzi un centravanti e decida il ruolo di Oulai. E i talenti? A Genova ho visto più presunzione che partecipazione. Ora ciclo di ferro, ma…
2 Ceccarini: "Posticipato l'incontro per il futuro di Dodo. Fiorentina convinta di non perderlo a zero"
4 Il doppio passo falso di Genova, tra responsabilità tecniche e una preparazione alla ripresa del campionato che non ha funzionato
Copertina
Mario TeneraniDifesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’è
Tommaso LoretoSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com