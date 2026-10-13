Il Galatasaray punta Oulai: per la Repubblica però i viola non considerano una sua cessione
Il mercato di gennaio si avvicina e il nome di Oulai continua a essere seguito con interesse dal Galatasaray, intenzionato a valutare un possibile affondo per il centrocampista della Fiorentina. La società gigliata, tuttavia, non sembra intenzionata a prendere in considerazione una sua partenza. A Firenze la linea è quella di proseguire il percorso di crescita del giocatore, sul quale il club ripone aspettative importanti in prospettiva. Il rendimento mostrato finora non è stato ancora all’altezza di quanto ci si attendeva dopo le valutazioni estive, ma questo non ha intaccato la considerazione che la Fiorentina ha del suo potenziale.
L’obiettivo è quindi permettergli di maturare e trovare continuità, senza rinunciare a un profilo ritenuto utile per gli anni a venire. L’interesse della formazione turca, almeno per il momento, non sembra destinato a cambiare i programmi viola. Lo riferisce la Repubblica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati