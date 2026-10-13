FirenzeViola Ceccarini: "Posticipato l'incontro per il futuro di Dodo. Fiorentina convinta di non perderlo a zero"

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Nel corso della puntata odierna di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione contrattuale e sul futuro di Dodo. Queste le sue parole: "Si pensava che ci potesse essere un incontro in questa sosta ma è stato posticipato. Vediamo se ci sarà nel mercato di gennaio o dopo il mercato, a febbraio. Dodo resta sul mercato, non si sa se a gennaio arriverà una squadra per prenderlo.

La Fiorentina ha la convinzione di non perderlo a 0 e ha pronto un rinnovo di altri 2 anni (2029). I rapporti con il suo agente Bertolucci sono buoni ma Dodo resta sul mercato. C'è un gentlemen agreement per eventualmente estendere l'accordo di altri due anni".​​​​​