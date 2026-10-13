Funaro, rabbia con gli operai senza protezioni al Franchi: "Inaccettabile. Via dal cantiere"

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La Nazione racconta l'intervento diretto della sindaca di Firenze Sara Funaro dopo che un video emerso sui social ha mostrato degli operai al lavoro sulle nuove tettoie del Franchi senza casco e senza protezioni. “Sulla sicurezza non si scherza - ha detto la sindaca. Quando mi sono state girate le immagini, ho chiesto subito che venisse convocata una riunione d’urgenza". Funaro ha richiamato anche il protocollo sulla sicurezza e sugli appalti firmato nel febbraio 2025 per il cantiere dello stadio.

“Queste cose non si possono vedere né accettare. Voglio che non riaccada mai più una cosa del genere”. Alle parole sono seguite le prime misure con Palazzo Vecchio che, insieme ai responsabili del cantiere, ha convocato le imprese per richiamarle al pieno rispetto delle regole e del protocollo. Il Comune ha inoltre annunciato provvedimenti nei confronti dei due operai: “Non sono più impiegati nel cantiere”, si legge in una nota.