RFV M. Fratini svela: "Il mio undici viola ideale: Gonçalves play, Mastantuono trequartista"

Il talent scout toscano Michele Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Ecco le sue valutazioni alla luce della sconfitta della Fiorentina sabato contro il Genoa e sui correttivi da apportare alla squadra viola in vista dei prossimi difficilissimi appuntamenti in calendario: "Intanto dico che a questa formazione manca un regista, che penso la società dovrebbe provare a reperire sul mercato di gennaio. Ecco perché già domenica prossima contro il Como sarei per cambiare assetto e introdurre una novità…"

Quale?

"Quella di Gonçalves play di centrocampo: vedo la Fiorentina con un 4-3-1-2, con la solita difesa di Genova con però Dodo al posto di Jimenez, una linea a tre di centrocampo con Fagioli, Gonçalves e Oulai - il portoghese regista e gli altri due nel ruolo di mezzali - Mastantuono sulla trequarti, il ruolo che più gli si addice, e una coppia d'attacco formata da Beto e Pellegrino".

Certo dopo Genova Vanoli è tornato nel mirino della critica…

"E' vero che la società ha sbagliato molti allenatori negli ultimi mesi, basti pensare a come ha disperso il patrimonio contrattualizzando tre allenatori, ma io mi focalizzerei sugli errori atti in sede di campagna acquisti. Dico la verità, sembra essere tornati alla scorsa stagione. Siamo al punto di partenza".