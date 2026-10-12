RFV Ceccarini sicuro: "Io sto con Vanoli e Paratici. Firenze, ora serve equilibrio"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina alla luce del deludente ko andato in scena sabato scorso a Genova: "Siccome dopo il pari con il Napoli sentivo già parlare d'Europa per la Fiorentina, adesso dopo il ko di Genova ho sentito ribaltarsi totalmente la situazione: praticamente non si vuol più dar tempo a Vanoli. A me non piace questo modo di fare: deve essere dato del tempo al direttore sportivo di mettere in atto il suo percorso di lavoro".

Ma ha capito oggi cos'è questa squadra?

"La Fiorentina oggi è un insieme di buone-ottime individualità ma non è ancora una squadra. Il dna di questo gruppo arriva da un gruppo che lo scorso anno ha perso contro tutti: l'identità di una squadra si costruisce col tempo. A Genova la Fiorentina doveva andare con l'umiltà di una formazione provinciale. Adesso dunque ci vuole equilibrio, in tutti gli ambiti. Quando questa Viola sarà una squadra potrà provare a diventare una grande squadra. Ora De Gea e soci devono solo pensare a far punti, consolidare la classifica e poi solo dopo provare a diventare grande".

Fiducia, dunque, a questo gruppo di lavoro?

"Io lo dico chiaramente: sto con Paolo Vanoli e Fabio Paratici. Voglio credere in quello che è stato fatto. Il percorso di crescita è chiaro e voglio avere fiducia".