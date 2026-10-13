Vidigal su Goncalves: "Da esterno lo perdi. Vede la porta come pochi"

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Jose Luis Vidigal, ex calciatore che ha giocato anche in Italia e oggi è al seguito dello Sporting Lisbona come commentatore televisivo, è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', parlando di Pedro Goncalves: "Ora sono in Francia per una partita di Champions e aspettiamo la Fiorentina che torni in Europa. Seguo il calcio italiano con grande affetto e vedo i viola che in partenza non sono andati bene ma c'è ancora tempo per recuperare. Sarà una stagione dura perché tante altre squadre hanno fatto un bel lavoro sul mercato, comunque la storia della Fiorentina ci dice che è possibile risalire".

E Pedro Goncalves come lo vede?

"Pedro ha raggiunto livelli alti con il suo lavoro, nessuno gli ha regalato nulla. Ha fatto tante esperienze in giro per l'Europa che non sono andate bene, poi quando è tornato in Portogallo ha fatto cose incredibili. È sia centrocampista che attaccante, può fare entrambi i ruoli e davanti alla porta ha capacità come pochi. Il suo ruolo è quello, non proprio il numero 10 ma quello che gioca dietro la punta".

Quindi non può giocare esterno?

"No perché si perde il giocatore. Non lo vedo nel 4-3-3 da esterno, non è il suo gioco. Deve essere più vicino alla porta e lì è fortissimo. Si muove benissimo dentro l'area e sicuramente farà differenza anche in Italia".

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