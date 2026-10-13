FirenzeViola Lo Monaco una furia: "La difesa viola rasenta il ridicolo. Ranieri sembrava avesse bevuto"

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Il dirigente Pietro Lo Monaco parla senza mezzi termini a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', a proposito della Fiorentina: "Sentire che è stato sbagliato l'approccio è una delle cose che mi fa più incavolare di più. Un'amenità che fa parte del corollario di frasi fatte del mondo del calcio che non vogliono dire nulla. Ci vuole un'analisi seria: questa è una squadra senza palle. Mi dispiace. Si porta dietro questo problema dallo scorso anno. Non faccio una valutazione dei singoli ma di reparto. La difesa rasenta il ridicolo: le cose che fanno là dietro non hanno la benché minima giustificazione tattica. Non sanno difendere come reparto. Jimenez non fa mai una diagonale, i due centrali sono allo sbando completamente, Viery è non pervenuto, il ragazzino Valdepenas è ancora un uccellino alla ricerca di un nido. Questo settore crea problemi su problemi alla Fiorentina. A Genova, in una partita che attualmente è uno spareggio, vado a giocare una partita del genere andando molli regalando un tempo? Pensare che nel secondo tempo con un po' di fortuna si poteva anche pareggiare. Alla fine il problema continua ad essere che non sono squadra. L'anno scorso avevano gli stessi problemi".

Ma come è possibile?

"Si tratta di lavoro. Prendete un esperto di difesa e fatelo lavorare tutti i giorni sulla difesa. Un Filippo Galli, per dire un nome. Quanti allenamenti fanno a settimana? 5? Ne voglio 8 sulla difesa. Ranieri non ha mai fatto mancare impegno, contro il Genoa sembrava uno che aveva bevuto. E se perfino lui è ridotto così allora siamo messi proprio male. Devono lavorare, è inutile lavorare sui singoli".

Cosa si può fare?

"Guardate il Napoli, contro il Frosinone è passato alla difesa a tre intelligentemente per giocare con una squadra abbastanza offensiva. Ma io torno sull'atteggiamento, a me sembrano tutti leggerini. Anche perchè lo stipendio a fine mese lo pretendono tutti poi. Quando la Fiorentina ha il pallino del gioco manca cattiveria".

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