NAPPI A RFV, Ikoné? Giovedì servono le sue doti

Marco Nappi, soprannominato "Nippo", ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, durante la trasmissione "Palla al Centro". L'ex attaccante viola disputò una semifinale di Coppa Uefa contro il Werder Brema, nella quale palleggiò di testa partendo dalla propria area fino alla linea di centrocampo. Da questa partita si aggiudicò un altro soprannome, appunto quello di "foca monaca" e proprio di quella partita ha ricordato le sensazioni. Queste le sue parole: "Noi avevamo un po' di vantaggio, visto il gol all'andata ma rispetto all'appuntamento di giovedì sera non ci sono grosse analogie. Forse abbiamo sottovalutato inizialmente il Basilea, ma la squadra svizzera ha esperienza in campo europeo da più di quindici anni, sia in EU sia in CL. Italiano saprà come caricare la squadra, anche se non ci sarà bisogno perché in questi palcoscenici le partite si caricano da sole".

Che approccio consiglia o si aspetta? "La Fiorentina gioca molto alta, dovrà stare attenta ai contropiedi avversari ma al tempo stesso sfruttare tutte le situazioni, senza però partire all'arrembaggio. Dovranno gestire i momenti della partita".

Sui ballottaggi e le incognite di formazione: "Quelli che stanno meglio possono darti una mano, ma non sfruttare le qualità dei campioni sarebbe un peccato".

Su Ikonè: "Ha dimostrato le sue qualità, è vero che va a corrente alternata, però per giovedì sera andrebbero sfruttate le sue doti. Se è in giornata potrebbe essere determinante".

La Fiorentina può ribaltare il risultato? "Assolutamente si, ha tutte le qualità per battere il Basilea perché è superiore".

Che idea si è fatto su come Italiano ha digerito le critiche di questa stagione? "Il mister lo sa come funziona, è stato calciatore. Le polemiche a Firenze ci saranno sempre, essendo una piazza molto calda. Se un domani Italiano dovesse cambiare panchina troverebbe comunque le stesse problematiche, a prescindere dalla squadra che allenerà.