Mastantuono poteva giocare Fiorentina-Napoli con una maglia diversa: il racconto

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Il Napoli sarà il prossimo avversario della Fiorentina nella sfida di domenica al Franchi, ma tra i due club c'è anche un curioso intreccio di mercato che porta a Franco Mastantuono. Il talento argentino classe 2007, cresciuto nel River Plate e oggi di proprietà del Real Madrid, è arrivato in estate in viola in prestito secco. Prima della scelta della Fiorentina, anche gli azzurri avevano chiesto informazioni ai suoi agenti, Fernandez e Tamer, senza però approfondire ulteriormente la pista.

L'interesse del Napoli nasceva da lontano. Giovanni Manna seguiva infatti Mastantuono già ai tempi del River Plate, prima del trasferimento al Real Madrid. L'operazione, però, era resa complessa dai parametri economici del club partenopeo e dalla consapevolezza che i blancos avrebbero concesso il giocatore soltanto in prestito secco. Mastantuono si è poi trasferito in Spagna nell'estate del 2025 per 45 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.