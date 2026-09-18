FirenzeViola Atta ci prova: vuole tornare in campo dal primo minuto col Napoli. I dubbi di Vanoli

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Atta vuole scendere in campo da titolare col Napoli. Vanoli ci pensa, ma dovrà valutare l'assetto migliore a centrocampo

Arthur Atta è pronto a tornare in campo contro il Napoli. Il centrocampista francese ha fatto il possibile, in settimana, per recuperare la forma migliore. E ci è più o meno riuscito, tanto che Paolo Vanoli sta valutando seriamente di schierarlo dal primo minuto. Il classe 2003 non era al meglio contro il Pisa, non a caso è stato estromesso dalla sfida per permettergli di gestire adeguatamente gli acciacchi che lo hanno condizionato nell'ultimo periodo.

Atta e il dubbio Oulai-Fagioli

Le ultime sedute ne hanno confermato il recupero, quindi sono in corso tutte le considerazioni del caso. La qualità del giocatore è indubbia: l’allenatore lo sa e ci rinuncia a fatica. La riflessione, casomai, è di natura tattica, perché con l’ex Udinese mezzala non è automatico immaginarsi un centrocampo comprensivo di Fagioli e Oulai insieme. Il rischio è di proporre tanta qualità ma poca quantità. Di conseguenza l'annoso dubbio da risolvere.

Occhio all'impiego di Ndour

È plausibile, insomma, aspettarsi un sacrificato in favore di Ndour, considerato dal tecnico viola un profilo capace di completare al meglio la metà campo grazie alla sua forza fisica. Difficile che Vanoli regali grandi informazioni nella conferenza stampa di oggi, motivo per cui c’è da credere che scioglierà le riserve solo domani, quando la squadra sosterrà il classico allenamento di rifinitura. Ad ogni modo salgono le quotazioni di Atta titolare.