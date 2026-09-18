Bucciantini: "V. Park fucina di giovani, bisognerebbe anche trattenerli"

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Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport e sostenitore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il lavoro svolto dal club viola nel settore giovanile e la crescita di diversi talenti poi ceduti ad altre società: “La Fiorentina ha realizzato il Viola Park e, visitandolo, si può capire quanta attenzione e quanta cura siano state dedicate al progetto. Probabilmente non è un caso se da lì sono emersi giocatori come Fortini, Kayode, Favasuli e Comuzzo. La Fiorentina dovrebbe continuare a valorizzare questi ragazzi, proteggerli e provare a vincere insieme a loro. Successivamente, per alcuni di loro, può anche essere comprensibile scegliere di fare cassa con una cessione”.

Che futuro si aspetta?

“Era da tempo che la Fiorentina non riusciva a far emergere così tanti giovani di talento, capaci di affermarsi in Serie A e, in alcuni casi, di attirare l'interesse della Premier League. Quando hai strutture adeguate a disposizione, un percorso del genere diventa sicuramente più semplice. Con il Viola Park la Fiorentina ha dimostrato di avere gli strumenti per costruire un progetto calcistico importante. Il problema è che molti dei ragazzi cresciuti sono arrivati a ricoprire ruoli simili: forse sarebbe stato opportuno riuscire a trattenerne qualcuno”.