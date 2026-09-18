Verso Fiorentina-Napoli: un dubbio a sinistra, ma Viery è favorito

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La Nazione prova ad anticipare le scelte di formazione di casa Fiorentina: in vista del Napoli, Paolo Vanoli è chiamato a sciogliere anche il dubbio sulla fascia sinistra. Con Parisi ancora fermo ai box e il rientro previsto tra novembre e dicembre, il tecnico deve individuare una soluzione capace di garantire qualità senza compromettere l'equilibrio della squadra. Valdepenas rappresenta un'opzione di prospettiva e personalità, ma la sua minore attenzione alla fase difensiva potrebbe spingere Vanoli verso una scelta più prudente.

Come riporta La Nazione, cresce così la candidatura di Viery, centrale di ruolo che l'allenatore ha già adattato sulla corsia, come accaduto a Venezia. Il brasiliano garantirebbe maggiore copertura e, nei momenti in cui la squadra si abbassa, potrebbe agire quasi da terzo centrale, lasciando maggiore libertà di spinta sull'altra fascia. Un possibile compromesso per trovare l'equilibrio cercato da Vanoli: attaccare senza scoprirsi troppo. Il clean sheet contro il Pisa è stato un primo segnale, ma contro il Napoli serviranno ulteriori conferme. Prima l'equilibrio, poi la qualità offensiva.