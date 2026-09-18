Amatucci si prende la Liga: numeri da Rodri. E anche il Corriere dello Sport lo esalta

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Il Corriere dello Sport si sofferma sull'ottimo avvio di stagione di una vecchia conoscenza viola: Lorenzo Amatucci. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dopo l'esperienza da protagonista al Las Palmas, è passato in estate a titolo definitivo al Deportivo a Coruña, firmando un contratto fino al 2031.

A 22 anni, il regista aretino si è subito preso il centrocampo del Depor: sei partite da titolare nelle prime sei giornate, sempre in campo per tutti i 90 minuti, per un totale di 540 minuti. Prima della sfida con il Siviglia, Amatucci era inoltre primo nella Liga per passaggi decisivi (4), duelli vinti (46) e intercetti (16), oltre a essere secondo per passaggi riusciti (233), dietro soltanto a Rodri. Numeri che testimoniano l'impatto avuto dal giovane centrocampista nel calcio spagnolo.