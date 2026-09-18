Il Napoli a Firenze con tante assenze: Allegri pensa al doppio play

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Domenica alle 12.30 la Fiorentina attende al Franchi un Napoli alle prese con diverse assenze a centrocampo. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha dovuto così rivedere le proprie scelte nella zona centrale, soprattutto per sopperire alla mancanza di fisicità e centimetri. Scrive la rosea: senza Anguissa e McTominay, il tecnico azzurro dovrebbe riproporre dal primo minuto il doppio playmaker, con Billy Gilmour e Stanislav Lobotka insieme in mediana. Una coppia di palleggiatori che può garantire qualità nell'uscita dalla pressione e rapidità nel ribaltare l'azione. In possesso, il centrocampo può poi trasformarsi in un triangolo, con una mezzala di qualità, tra De Bruyne e Vergara, pronta a inserirsi alle spalle della linea viola.

La soluzione offre al Napoli palleggio, ritmo e verticalità, ma può allo stesso tempo esporre la squadra a qualcosa sul piano della fisicità e del dinamismo. Un aspetto sul quale la Fiorentina potrebbe provare a incidere, puntando sulle caratteristiche della propria mediana per interrompere il possesso azzurro e provare a prendere il controllo della partita.