RFV Mpasinkatu sulla Dinamo Kiev: "E' una squadra che venderà cara la pelle"

Il Ds, Malù Mpasinkatu, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso "Palla al centro" della partita di stasera con la Dinamo Kiev, delle vicende di Reggio Emilia e di Kean: "E' una squadra che ha della dignità, che venderà cara la pelle. Per alcuni giocatori può essere un palcoscenico per farsi vedere. In Conference anche le squadre che non vanno bene. Il trio d'attacco è interessante, con tanta forza fisica che può mettere il difficoltà la difesa della Fiorentina".

Gli ucraini sono migliori dei greci?

"Hanno giocatori diversi. Quelli greci hanno più esperienza, ma loro hanno quella tigna tipica dei giocatori ucraini. Sfrutteranno la situazione della Fiorentina, che è nota a tutti".

Cosa pensa della sfida contro il Verona?

"Io dicevo che c'erano certe squadre che nonostante il risultato facevano belle partite, queste sono il Verona e il Pisa. Ci sono squadre che nonostante le sconfitte dimostrano di avere un'idea di gioco, questo non accade alla Fiorentina, che quando va in vantaggio non riesce mai a mantenere il vantaggio".

Qual'è il suo parere sulla partita di Reggio Emilia?

"Il teatrino visto a Reggio Emilia non è stato bello. Però nella situazione della Fiorentina, queste cose vengono amplificate. E' successo all'Udinese l'anno scorso con Lucca. Quando le cose vanno bene, passa in cavalleria, se le cose vanno male invece gli si dà peso. Ora la squadra ha paura, ma devono venirne fuori, perché questa rosa deve assolutamente salvarsi".

Cosa succede a Kean quest'anno?

"Secondo me è l'unico che crea delle occasioni. Quando le cose non vanno bene se a volte non è decisivo sembra che stia facendo più male di quanto in realtà è. Tutto è influenzato dalla situazione della squadra e dal gioco. Però i campioni si vedeno nei momenti di difficoltà, in queste situazioni i grandi giocatori si mettono la squadra sulle spalle e secondo me lui voleva calciare il rigore proprio per sentirsi al centro di tutto. Quando lui è in questa situazione di centralità rende meglio. Ora l'obiettivo, è brutto dirlo, è la salvezza".



