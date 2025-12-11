RFV Gautieri: "Kean deve giocare sempre. Voglio giocatori con rabbia e voglia di vincere"

Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole: "In questo momento la Fiorentina deve ottenere quante più prestazioni e risultati importanti possibile. E' una situazione di diffiiclotà. L'ambiente è un po' "depresso". La squadra ha bisogno dei tifosi. Penso che una vittoria potrebbe far passare questi giorni prima della partita di Verona con un pochno più di serenità. La partita col Verona poi sarà importante perchè è uno scontro diretto. Oggi però bisogna guardare prima la Conference, facendo una grande prestazione, portandosi i tifosi dalla propria parte e poi preparare la partita col Verona".

Stasera farebbe giocare Kean o metterebbe qualcun altro in campo?

"Kean deve giocare sempre. Anno scorso ha dimosrtrato di essere un valore aggiunto. La Fiorentina per ora ha realizzato pochi goal, la squadra è in difficoltà sotto l'aspetto offensivo. Uno come Kean può risolverti le partite. Kean ha bisogno di un goal per ritrovare fuducia e la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol".

Come spiega una squadra che per l'80% uguale all'anno scorso stia facendo così fatica?

"Io non penso che la mancanza di due giocatori come Cataldi e Adli possa fare la differenza. I giocatori devono essere più responsabili. Non è una squadra da ultimo posto. E' un gruppo che può ottenere grandi risultati. La società secondo me ha lavorato bene prendendo un allenatore top come Pioli e facendo degli acquisti mirati. Poi non è andata ed è stato preso Vanoli, altro allenatore forte. Oggi chi deve dare di più sono i giocatori, vanno loro in campo. Io posso anche accettare la sconfitta da una squadra più forte tecnicamente e tatticamente più forte di noi, ma la rabbia e la voglia di vincere non può mancare, da questo punto di vista deve essere dato qualcosa di più, e non è una componente che si insegna. Spesso le partite si vincono con i duelli, i contrasti, con le seconde palle e questo lo devono fare i giocatori, sennò è troppo semplice dare le respondabilità ad allenatore e società. Io domenica sarò allo stadio, farò il tifo per la Fiorentina perchè sono legato a Firenze anche se non ci ho mai giocato o lavorato. Cercherò di spingere anche io la Fiorentina al primo successo in campionato perchè da lì può partire una stagione diversa".