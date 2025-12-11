Live Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, raddoppio viola con Gudmundsson!

94'- Occasione Dinamo Kiev. Colpo di testa di Yarmolenko che direziona male la palla e per fortuna dei viola spedisce il pallone lontano dalla porta di De Gea.

93'- Fallo di Kouadio su Odungana e punzione in trequarti offensiva per la Dinamo Kiev.

90'- Saranno 4 i minuti di recupero.

90'- Ammonito Vivcharenko per un brutto fallo su Fortini.

88'- Ancora Kean! Parisi serve di nuovo il numero 20 viola che lascia rimbalzare e calcia forte in porta. Il suo destro viene però bloccato centralmente da Neshcheret.

87'- Mandragora prova a chiudere un uno due con Kouame sulla sinistra ma i due non si intendono.

86'- Entra Kouadio per Dodo, altro cambio nella Fiorentina.

85'- Ammonito anche lo stesso Thiare per fallo ai danni di Kean.

83'- Ammonito Gudmundsson per una trattenuta ai danni di Thiare.

81'- Angolo battuto lungo dalla Dinamo Kiev allontana con un pugno in uscita De Gea.

80'- Cambio anche nella Fiorentina. Esce Ndour ed entra Mandragora.

77'- Cambio nella Dinamo Kiev. Esce Kabaev entra Ogundana.

74'- Raddoppio della Fiorentina!! Traversone di Parisi per Kean che colpisce di testa, trova la parata di Neshcheret ma sulla respinta arriva il tap-in a porta vuota di Gudmundsson che riporta i viola in vantaggio.

73'- Cross dalla destra di Fortini e colpo di testa debole e centrale di Nodur.

72'- Destro da fuori di Gudmundsson servito da Kean che esce non di molto dopo anche una leggera deviazione.

71'- Doppio cambio nella Dinamo Kiev, entrano Yarmolenko e Vivcharenko al posto di Guerrero e Dubinchak.

69'- Imbucata di Gudmundsson per Kean esce in chiusura il portiere Neshcheret anticipato però da un suo difensore.

66'- Triplo cambio nella Fiorentina, entrano Parisi, Kouame e Gudmundsson al posto di Nicolussi Caviglia, Viti e Dzeko

66'- Destro alto di Tymchyk, nessun pericolo per De Gea.

65'- Si fa vedere anche la Dinamo Kiev. Colpo di testa di Guerrero che termina largo.

64'- Bell'azione della Fiorentina che dopo una lunga manovra arriva al cross sempre con Dodo. Il brasiliano trova in area Dzeko che però colpisce male di testa spedendo il pallone sul fondo.

62'- Traversone fuori misura da parte di Dodo che cercava in area il solito Kean.

57'- Clamorosa palla gol per Kean! Viti spizza sul primo palo di testa in seguito ad un angolo e trova sul secondo palo proprio Kean che in allungo a due passi dalla porta sguarnita colpisce l'esterno della rete.

57'- Rischio autogol per la Dinamo Kiev con Thiare che svirgola un cross e con Neshcheret che mette in angolo.

55'- Pareggio della Dinamo Kiev. Grande destro da fuori di Mykhalienko che scarica una conclusione potente sotto la traversa e batte De Gea. Assist di Pikhalonok.

54'- Pericolosa la Dinamo Kiev. Destro di Voloshyn respinto sul primo palo da De Gea.

51'- Ammonito Dubinchak per una trattenuta ai danni di Kean.

50'- Conclusione di mancino di Kabaev ribattuta in calcio d'angolo dalla difesa viola.

49'- Cross di Dodo respinto dalla difesa della Dinamo Kiev.

48'- Inizio più aggressivo della Fiorentina in questo secondo tempo rispetto a quello del primo.

45'- Iniziata la ripresa.

---INTERVALLO---

45'- Termina qui il primo tempo.

45'- Saranno 2 i minuti di recupero.

43'- Ammonizione per Ndour che ha commesso fallo ai danni di Tymchyk.

40'- Bella iniziativa di Richardson che dal limite dell'area salta un avversario e calcia a giro con il sinistro verso la porta. Il suo tiro esce però alto sopra la traversa.

39'- Dzeko lancia Kean in verticale ma l'attaccante viola viene fermato da due giocatori che gli impediscono di calciare in porta.

36'- Ancora pericoloso Kean! Recupero palla del numero 20 viola che entra in area passa in mezzo a due e calcia sul primo palo. Il suo destro però non è forte e viene bloccato a terra da Neshcheret.

33'- Uno contro uno di Fortini sulla sinistra e pallone messo in mezzo rasoterra respinto dalla difesa degli ucraini.

31'- Cross telefonato di Dzeko dalla sinistra bloccato senza problemi da Neshcheret.

30'- Si ripropone in avanti la Dinamo Kiev che non sfonda sul lato di Dodo ma guadagna un calcio d'angolo.

28'- Partita nuovamente ferma per un colpo subito da Richardson.

27'- Gioco fermo per un problema accusato da Neshcheret.

26'- Conclusione di Kean a tu per tu con Neshcheret parata dal portiere della Dinamo. C'era comunque posizione di fuorigioco dell'attaccante viola.

23'- Ancora occasione da angolo per i viola! Dzeko dopo un batti e ribatti controlla palla di petto e calcia al volo di sinistro spedendo però il pallone alto.

22'- Conclusione di Nicolussi Caviglia in area di rigore ribattuta dalla difesa ospite.

20'- Fiorentina che dopo il gol alza il ritmo recuperando palla più alta.

18'- Gol della Fiorentina!!! Traversone dalla destra di Dodo per Moise Kean che solo a centro area colpisce di testa e indirizza la palla all'angolino battendo Neshcheret.

17'- Clamorosa palla gol per la Fiorentina! Angolo battuto da Nicolussi Caviglia, palla che rimane a centro area per Dzeko che colpisce al volo di sinistro. Il tiro sembra indirizzato in porta ma prende in pieno Kean che si trova sulla traiettoria.

16'- Imbucata in arera di Dodo per Kean che calcia in porta. Il suo tiro viene però deviato in angolo dalla difesa.

15'- Fiorentina che dopo qualche minuto troppo attendista prova ad alzare la pressione sul giro palla della Dinamo Kiev.

14'- Angolo per la Dinamo Kiev calciato basso e messo fuori dalla difesa della Fiorentina.

10'- Traversone di Voloshyn che sorvola la testa di De Gea pericolosamente e resta in campo. Continua la fase di pressione degli ospiti.

8'- Un paio di palloni persi al limite della propria area dalla Fiorentina che permettono alla Dinamo Kiev di alzare il livello di aggressione.

6'- Occasione Fiorentina!! Cross dalla destra di Dodo a centro area per Dzeko che di testa sfiora la traversa a portiere battuto.

4'- Primo tentativo di accelerazione della gara con la palla di Ndour per Fortini in campo aperto sulla sinistra intercettata dalla difesa della Dinamo.

1' - È iniziata la sfida del Franchi!

18:40 - Squadre in campo. È tutto pronto per il fischio d'inizio!

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Dzeko, Kean. All. Paolo Vanoli. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Sohm, Mandragora, A. Gudmundsson, Pablo Marí, Kospo, Kouadio, Parisi, Piccoli e Kouamé.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret, Tymchyk, Zakharchenka, Thiare, Dubinchak, Pikhalonok, Mykhalienko, Shaparenko, Voloshyn, Guerrero, Kabaev. All. Igor Kostiuk. A disp.: Morgun, Ihnatenko, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Burtnyk, Rubchynskyi, Ogundana, Karavaiev, Mykhavko e Blănuță.

Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia, che ha relegato la Fiorentina all'ultima posizione in classifica in solitaria, i viola di Paolo Vanoli si rituffano in Conference League dove affronteranno la Dinamo Kiev nel quinto turno del girone. La squadra gigliata, dopo le prime due vittorie, è reduce da due sconfitte consecutive in Europa contro il Mainz e l'AEK Atene ed è chiamata a reagire di fronte ai propri tifosi.