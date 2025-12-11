Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Voloshyn mette paura ai viola con un diagonale
Arriva il primo tiro in porta della Dinamo Kiev ed è quello effettuato da Voloshyn al 54': dopo un'azione confusa della difesa viola, la sfera arriva sulla destra sui piedi di Voloshyn che trova la risposta di De Gea.
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
