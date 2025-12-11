Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Voloshyn mette paura ai viola con un diagonale

Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Voloshyn mette paura ai viola con un diagonaleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:58Primo Piano
di Redazione FV

Arriva il primo tiro in porta della Dinamo Kiev ed è quello effettuato da Voloshyn al 54': dopo un'azione confusa della difesa viola, la sfera arriva sulla destra sui piedi di Voloshyn che trova la risposta di De Gea.