Fiorentina-Dinamo Kiev 1-1, arriva il pari ospite dal 55' con Mykhailenko

Fiorentina-Dinamo Kiev 1-1, arriva il pari ospite dal 55' con MykhailenkoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:02Primo Piano
di Redazione FV

Al 55’ arriva il pareggio della Dinamo Kiev, che era cresciuta molto nel corso di questo avvio di ripresa: a realizzarlo è il centrocampista Mykhailenko con un gran sinistro dal limite dell’area che trova impreparato De Gea.