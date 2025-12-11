Fiorentina-Dinamo Kiev 1-1, arriva il pari ospite dal 55' con Mykhailenko
Al 55’ arriva il pareggio della Dinamo Kiev, che era cresciuta molto nel corso di questo avvio di ripresa: a realizzarlo è il centrocampista Mykhailenko con un gran sinistro dal limite dell’area che trova impreparato De Gea.
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
