RFV Fantini su Dzeko: "Il suo confronto con i tifosi mi è parso patetico"

vedi letture

Enrico Fantini, ex attaccante entrato nei cuori viola e granata per le sue reti negli spareggi interdivisionali con le maglie di Fiorentina e Torino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" ha parlato dei giocatori che hanno le qualità per trascinare la Fiorentina: "Secondo me ci sono varie dinamiche che devono trovare la giusta collocazione. All'intero di un gruppo ci devono essere persone di carettere. La colpa non è sempre dell'allenatore, il giocatore quando scende in campo e si trova in una situazione difficile ha il compito di fare quello che può per uscirne. I grandi giocatori si vedono in questi momenti".

Lei aveva dei riti prepartita?

"Io avevo i miei riti prima di entrare in campo, ma sono cose molto personali. Penso che le persone abbiano dei riti porta fortuna. Se vogliamo aggrapparci a qualcosa aggrappiamoci a questo".

C'è un giocatore che nella Fiorentina può trascinare la squadra?

"Sono d'accordo con te, al momento non ci sono giocatori in grado di farlo. Adesso la fascia di capitano la ha una persona, che non ha la personalità del capitano. Ranieri non è ancora pronto per affrontare una situazione del genere e l'ha detto anche lui, che deve iniziare a saper gestire queste situazioni. Il gesto di Dzeko mi è parso un gesto patetico, io credo che invece di parlare servono più i fatti. Spero con tutto il cuore che la Fiorentina esca al più presto da questa situazione".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola