RFV Amerini: "Conference d'intralcio. Stasera proverei qualcosa di nuovo"

Daniele Amerini, agente ed ex viola, è stato intervistato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole: "Guarderò la partita di stasera con interesse. Secondo me ci saranno dei cambi nella Fiorentina. Nessuno si aspettava che la Conference potesse diventare d'intralcio. Vanoli secondo me non è riuscito mai ad avere una settimana intera per preparare una sfida in tranquillità. Si pensava potesse essere un obbiettivo ma in questo momento per me diventa d'intralcio perché la Fiorentina si deve concentrare sulla partita di domenica. Dovranno essere fatte delle scelte per essere pronti per domenica e curare tutti i minimi dettagli, limitare i minuti e gli allenamenti in caso di acciacco. Penso Vanoli sia in difficoltà a gestire i due impegni".

Può essere una difficoltà anche a livello di energie mentali?

"A livello di testa è una squadra in grande difficoltà. Farebbe bene una vittoria ma i giocatori fondamentali devono essere gestiti per domenica. Devi continuare a fare affidamento su di loro anche se per ora non hanno reso. Sono loro che possono dare una svolta anche se per ora siamo stati sempre disattesi. E' da quei giocatori che passa la salvezza della Fiorentina".

Quella di stasera potrebbe essere l’occasione per provare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico?

"Potrebbe essere l'occasione per capire se fare un cambio di modulo può essere funzionale. Con il 3-5-2 la Fiorentina è una squadra troppo lineare che non ha sprazzi di fantasia, non ha giocatori che cambino passo. Cambiando qualcosa magari può essere trovata la quadra e il giovedì può essere un bene provare. Stasera molti giocatori possono mettere ancora più benzina nella gambe, oppure la partita può essere iniziata con qualche rincalzo per poi finire con i titolari. Si può provare la difesa a 4, magari con il 4-3-1-2 dato che non hai gli esterni".

