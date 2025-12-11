Radio FirenzeViola, continua la programmazione: tra poco "Palla al centro"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 18:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al Vento". Dalle 18:00 potrete seguire con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua la partita della Fiorentina contro la Dinamo Kiev, con tutte le interviste pre partite, la radiocronaca di Tommaso Loreto e il post gara.

