Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali: Richardson e Viti titolari. Kean-Dzeko in attacco

vedi letture

Ci siamo, la Fiorentina è pronta a scendere in campo per la quinta gara del girone di Conference League che si disputerà allo Stadio Artemio Franchi contro la Dinamo Kiev. In tal senso ad un'ora dal fischio d'inizio del match come di consueto sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Paolo Vanoli non ha lesinato sorprese, rispetto alle attese infatti gioca Richardson a metà campo e non Mandragora, mentre in difesa confermata l'esclusione di capitan Ranieri davanti al portiere che sarà De Gea e non Martinelli. In attacco il duo sarà composto da Kean e Dzeko, che oggi sarà il capitano dei viola.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Dzeko, Kean. All. Paolo Vanoli. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Sohm, Mandragora, A. Gudmundsson, Pablo Marí, Kospo, Kouadio, Parisi, Piccoli e Kouamé.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret, Tymchyk, Zakharchenka, Thiare, Dubinchak, Pikhalonok, Mykhalienko, Shaparenko, Voloshyn, Guerrero, Kabalev. All. Igor Kostiuk. A disp.: Morgun, Ihnatenko, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Burtnyk, Rubchynskyi, Ogundana, Karavaiev, Mykhavko e Blănuță.