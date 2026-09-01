RFV Mpasinkatu sicuro: "Sarà Beto il titolare. Gnonto e Njie letali a gara in corso"

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Malù Mpasinkatu, direttore sportivo e opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto oggi nel corso di Palla al centro. Ecco le sue valutazioni sugli ultimi acquisti della Fiorentina: “Beto mi piace molto, mi è sempre piaciuto. Non sarà facile sostituire Kean ma Beto conosce il nostro campionato, ha voluto tornare a tutti i costi qui e con la sua fisicità qui può fare la differenza”.

Chi vede titolare ora? Lui o Pellegrino?

“Sicuramente Beto, non ho dubbi. Sono due attaccanti diversi ma per il gioco che fa la Fiorentina è meglio l’ex Udinese. Poi è giusto che la Fiorentina abbia due attaccanti diversi: devono essere complementari, non uguali. Con le sue spizzate e il suo lavoro sporco Pellegrino può essere utile, come lo è stato a Parma”.

Di Gnonto che pensa invece?

“È un ragazzo molto rapido. Sembrava un predestinato dopo l’esordio in Nazionale con Mancini poi ha avuto un rallenamento nel suo percorso. La velocità non gli manca, è la sua arma migliore. Lui è il classico giocatore da fare entrare quando le difese avversarie vanno in sofferenza: entra, magari prende una punizione, prende rigore… è un pericolo costante”.

Parlano tutti bene di Njie…

“Lo conosco bene, a Torino è cresciuto in maniera esponenziale. Quando è arrivato qui sembrava un giocatore anarchico ma si è migliorato molto. Ora è un giocatore completo, con qualità nelle gambe. Lui può essere subito un titolare ma è bravo a entrare a partita in corso e spaccare la partita”.