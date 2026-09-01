Calciomercato Lazio-Fiorentina, intesa per la cessione di Gudmundsson. Cancellieri non compreso

vedi letture

Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Lazio. Fiorentina e club biancoceleste - secondo quanto appreso da FV - hanno infatti raggiunto un’intesa per il trasferimento dell’attaccante islandese (formula del prestito con diritto di riscatto) e stanno lavorando agli ultimi dettagli dell’operazione. Una trattativa completamente slegata dal futuro di Matteo Cancellieri, che non rientrerà dunque nell’affare.

Adesso la Lazio dovrà trovare l’accordo definitivo con Gudmundsson: i contatti con il giocatore e il suo entourage sono in corso per definire l’intesa contrattuale e arrivare alla fumata bianca.