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Mandragora-Torino in bilico: i granata hanno chiuso per Bragança dello Sporting

Mandragora-Torino in bilico: i granata hanno chiuso per Bragança dello SportingFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Milano - Niccolò Santi

Il Torino accelera per Daniel Bragança. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club granata avrebbe individuato nel centrocampista dello Sporting Club il profilo su cui puntare e, a meno di sette ore dalla chiusura del mercato, sta lavorando per trovare gli accordi necessari alla definizione dell’operazione.

Una pista che potrebbe allontanare Rolando Mandragora dal ritorno in granata. Fiorentina e Torino valutano il classe ’97 circa 7-8 milioni di euro, ma resta ancora distanza sull’ingaggio: il giocatore percepisce 1,8 milioni più bonus fino al 2028, con opzione viola per il 2029, e avrebbe già rifiutato una prima proposta del club piemontese perché ritenuta troppo bassa.