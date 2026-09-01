Calciomercato Mandragora-Torino in bilico: i granata hanno chiuso per Bragança dello Sporting

vedi letture

Il Torino accelera per Daniel Bragança. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club granata avrebbe individuato nel centrocampista dello Sporting Club il profilo su cui puntare e, a meno di sette ore dalla chiusura del mercato, sta lavorando per trovare gli accordi necessari alla definizione dell’operazione.

Una pista che potrebbe allontanare Rolando Mandragora dal ritorno in granata. Fiorentina e Torino valutano il classe ’97 circa 7-8 milioni di euro, ma resta ancora distanza sull’ingaggio: il giocatore percepisce 1,8 milioni più bonus fino al 2028, con opzione viola per il 2029, e avrebbe già rifiutato una prima proposta del club piemontese perché ritenuta troppo bassa.