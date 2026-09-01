RFV Battistini: "Viola, ti manca un leader. Sorpreso dalla scarsa lucidità dei difensori"

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Sergio Battistini, ex viola dal 1985 al 1990 e in passato anche ex allenatore dei Giovanissimi nazionali viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio” per commentare le ultime operazioni di mercato della Fiorentina e i risultati ottenuti dalla squadra di Grosso: “Nessuno si aspettava una sfida del genere contro il Frosinone. L’altro giorno allo stadio c’era tanta delusione, sia tra noi ex viola sia tra i tifosi. Speriamo che contro il Torino ci sia un riscatto immediato questo sabato”.

Cosa non ha funzionato sabato col Frosinone?

“Intanto diciamo che sullo 0-0 la Fiorentina ha preso due pali… se magari la squadra andava in vantaggio oggi magari parleremmo d’altro. Sono rimasto colpito davvero tanto da Mastantuono. Quello che mi pare sia mancato è soprattutto l’equilibrio di squadra”.

Soprattutto in difesa, magari…

“Mi hanno colpito due cose in negativo: la scarsa lucidità dei difensori nell’uno contro uno, dove ho visto Dragusin e Pongracic molto compassati, e il centrocampo che non ha fatto filtro. Non mi soffermerei solo su un reparto. Tutti devono dare il proprio contributo”.

Serve dunque qualcuno che sia da guida per i giovani?

“Vero. I giovani sono importanti perché danno velocità e forza atletica ma serve anche qualcuno che detti i tempi e prenda in mano la squadra. Questo non può essere possibile”.