RFV Calamai: “Valutazioni su Grosso? Aspettiamo le prossime 3 di campionato e la coppa Italia”

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Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato così le critiche attorno all'allenatore viola Fabio Grosso: "Aspettando gli ultimi colpi del mercato che mi auguro vadano a completare una squadra che non mi sembra completata, è chiaro che tante attenzioni, forse anche troppe, siano sull'allenatore. Molti ne vorrebbero già il licenziamento mentre altri sono convinti che Paratici abbia fatto una scelta sbagliata. Io non ho una risposta certa, ma una cosa l'ho abbastanza chiara.

Quest'anno il campionato non si ferma a inizio settembre, con l'impegno per le nazionali spostato alla fine del mese. Quindi Grosso ha quattro partite, tre di campionato e il derby delicato di Coppa Italia con il Pisa, per dimostrare di aver capito la Fiorentina, di aver capito come mettere in campo la squadra e di aver creato finalmente un'idea di calcio. Poi tra un mese tireremo le somme".