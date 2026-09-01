La rivelazione di TMW, la Fiorentina ha sondato Brozovic: offerta respinta

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Secondo quanto riportato da TMW, Marcelo Brozovic - ex centrocampista dell'Inter - avrebbe rifiutato un’offerta della Fiorentina. Il mediano croato, svincolato dallo scorso 1° luglio dopo l'esperienza all'Al Nassr, sta valutando diverse proposte provenienti dall’Europa e nelle ultime settimane aveva già respinto gli interessamenti di Monaco e Trabzonspor.

La priorità dell’ex Inter sarebbe quella di tornare a giocare in Italia, anche se il tempo stringe e nelle prossime ore potrebbero registrarsi novità. Brozovic era stato contattato anche da José Mourinho per un possibile trasferimento al Real Madrid, ma le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, il croato punta dunque a rientrare nel calcio europeo: resta da capire se il suo futuro sarà nuovamente in Serie A.